خد تحويشة العمر .. ضبط شخص بالقاهرة أوهم راغبي العمل بالخارج بتسفيرهم

ضبط رجال الأمن شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خارج البلاد ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من شخص ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها ، تم ضبطه ، وعثر بحوزته على عدد ١٦٠ جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد ٨ أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات .

وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.