عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خد تحويشة العمر .. ضبط شخص بالقاهرة أوهم راغبي العمل بالخارج بتسفيرهم

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خارج البلاد ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من شخص ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها ، تم ضبطه ، وعثر بحوزته على عدد  ١٦٠  جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد ٨ أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات .

وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السفر للخارج القاهرة النيابة العامة تحويشة العمر جواز سفر مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

عامل يشعل النار في محل عمله السابق بالأزبكية

طالب أجنبي يقتـ ل عاطلا سرق هاتفه المحمول بالمرج

حبس تاجر إستروكس بحوزته مخدرات بـ2,5 مليون جنيه

مرور القاهرة: اليوم فتح مسطح نفق الملك الصالح

كوكتيل ممنوعات .. ضبط 5 تجار مخدرات بالقاهرة .. صور

أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

العثور على 150 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة بائع بالجمالية

ضبط مسجل خطر تخصص في تصنيع الإستروكس بحوزته مخدرات بـ2.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل.. فترة الحضانة ومسببات الفيروس وعلاجه

حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

انتهاء إجازة عيد الفطر.. عودة تخفيف الأحمال اليوم وهذه مواعيد قطع الكهرباء

ضربة قوية للأهلي.. غياب 7 لاعبين أساسيين عن الأحمر أمام الزمالك اليوم

13 امرأة تقدمن بشكاوى| محامي حبيبة الشماع يفجر مفاجأة عن المتهم.. تفاصيل

آليات حددها القانون لبيع سلع جديدة في "المزايدات العلنية".. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ