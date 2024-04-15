أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة ، واعترفت بارتكاب (7) وقائع سرقة.

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق .

واعترف بارتكاب (8) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية " تم ضبطه" .

كما تم ضبط عاملان بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وقيامهما بعرض لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقة على أحد المحلات ، وضبط بحوزتهم ( 10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما) .

وبمواجهتها اعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.