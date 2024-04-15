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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة| صور

جانب من المسروقات
جانب من المسروقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة ، واعترفت بارتكاب (7)  وقائع سرقة.

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق .

واعترف بارتكاب (8) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية " تم ضبطه" .

كما تم ضبط عاملان بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وقيامهما بعرض لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقة على أحد المحلات ، وضبط بحوزتهم ( 10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما) .

وبمواجهتها اعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة السرقة السرقة من داخل المساكن جرائم السرقة سرقة متعلقات المواطنين مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة

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