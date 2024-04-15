جلسة الشيوخ تستعرض تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات من النواب

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، استعراض عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات من النواب، وإحالتها إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.



تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف بشأن إعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.

تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل.

-تقرير لجنة الزراعية والبري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشنر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشان تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية".

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي يشان: التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائبة نهى أحمد زكي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير" النائب محمود سمير تركي بشان تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين منه".