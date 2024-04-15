استشهاد حفيدة إسماعيل هنية بعد إصابتها في قصف إسرائيلي يوم العيد

توفيت الطفلة ملاك محمد هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى استشهاد والدها وأعمامها في أول أيام عيد الفطر.

ونقلت "روسيا اليوم"، أن ملاك هنية التي أصيبت في القصف الإسرائيلي أول أيام عيد الفطر، لم تتمكن عائلتها من تأمين العلاج لها ونقلها للخارج واستشهدت صباح اليوم متأثرة بجراحها.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، إن استهداف أمير ومحمد وحازم هنية جاء كونهم "مقاتلين" وليس لأنهم أبناء إسماعيل هنية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لم يعلما مسبقًا بالضربة الجوية، التي اغتالت أبناء هنية.