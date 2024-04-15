نائب: نظام التأمين الصحي الشامل معرض للخطر في محافظات المرحلة الثانية.. تفاصيل

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن نظام التأمين الصحي الشامل معرض للخطر في محافظات المرحلة الثانية، بسبب الكثافة السكانية في هذه المحافظات.

وأوضح النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل كان في محافظات حضرية ولا توجد بها كثافة سكانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبار حقيقي حتى الآن، لأن المحافظات التي تم التفنيذ فيها منخفضة الكثافة اسكانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يتعرض للضغط على طلب الخدمة حتى الآن.