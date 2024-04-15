جيش الاحتلال يعترف: إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار وقع داخل لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الانفجار الذي أصاب أربعة جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية، وقع على عمق عشرات ومئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال نشاط عملياتي في الشمال الليلة الماضية، أصيب العسكريون بانفجار مجهول المصدر.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة تابعة للواء جولاني الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل الحدودية.

كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن انفجار أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية بين عشية وضحاها.

وفي بيان، قال حزب الله إنه وضع العديد من الأجهزة المتفجرة على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة على الجانب الآخر من مجتمع أداميت في شمال إسرائيل.