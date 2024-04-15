مهيب عبد الهادي ينعى والد وليد سليمان

نعي الإعلامي مهيب عبد الهادي والد اللاعب وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .

وكتب مهيب عبد الهادي :"خالص التعازي في وفاة والد وليد سليمان.. نسأل الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح الجنات".

قبل مواجهة "القمة 127" بين الأهلي والزمالك، تلقى اللاعب السابق للأهلي ورئيس قطاع الناشئين وليد سليمان صدمة بوفاة والده بعد صراع مع المرض.

وتوفي والد وليد سليمان صباح اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل الجاري، بعد فترة من المعاناة مع المرض.

كان وليد قد بعث برسالة دعم لوالده أثناء إصابته ودخوله المستشفى، معبّرًا عن محبته وتمنياته بشفائه.



تقدم النادي الأهلي بالتعازي لوليد سليمان وعائلته في هذا الوقت العصيب، ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة مرتقبة بين الفريقين الغريمين.