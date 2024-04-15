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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصام الرتمي: التحذيرات المصرية بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط أصبحت واقعا

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد

قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد إن منطقة الشرق الأوسط باتت تواجه تمدد وتوسع في دائرة الصراع وهو ما حذرت منه مصر والرئيس السيسي من قبل بناء على استمرار أزمة غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن ضربات الحوثيين للسفن عبر مضيق باب المندب ومن بعدها صواريخ إيران تجاه إسرائيل يؤكد أن الرؤية المصرية بشأن تصاعد الأزمة في المنطقة كانت صحيحة وحقيقية.

وأضاف الرتمي في تصريحات صحفية أنه طبقًا لرؤية مصر ولتهدئة الأوضاع في منطق الشرق الأوسط فيجب إقرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة وأن يتم تطبيق هدنة إنسانية بقواعد واضحة تلتزم بها كافة الأطراف وبعدها البدء في إعادة إعمار غزة وبالتبعية استئناف عملية السلام الذي لن يكتمل سوى بوجود ورعاية مصرية ومصر أكدت ولا تزال أنها ستقوم بالدور المنوط بها في هذا الإطار.

وأكد الرتمي على أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع كافة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية وأن هذه العلاقات تأتي في ضوء وضوح الرؤية والموقف المصري تجاه القضايا المختلفة الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المساعي المصرية لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الرتمي أن مصر تعلنها منذ عقود أن استقرار الشرق الأوسط لن يحدث سوى بحل الأزمة الفلسطينية وجزء من هذه القناعة ظهر في ضوء حرص القاهرة منذ بداية الأزمة داخل قطاع غزة في أكتوبر الماضي على ألا تحدث أزمة إنسانية ومن ثم قامت بدور حيوي بل لعبت الدور الرئيسي في إدخال المساعدات من معبر رفح أو من خلال الاسقاط الجوي بالتنسيق مع الأطراف الأخرى.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الشرق الاوسط أزمة غزة اعادة اعمار غزة القاهرة

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