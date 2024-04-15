المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ5 عاملين وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أحدهم أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17853 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر، والمقيدة برقم 3485 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ح"، 42 سنة، سائق، ومقيم أبو الغيط بالقناطر الخيرية، و"زكريا ح م"، 25 سنة، ترزي ومقيم أبو الغيط، و "محمد أ م"، 27 سنة - خباز - ومقيم عرب أبو الغيط، "شريف ش ح"، 39 سنة، سائق، ومقيم الزهوبين - شبين القناطر، و"محمد ع ف"،21 سنة - عامل - ومقيم الخرس بأبو الغيط، لأنهم في يوم 22 / 7 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر أحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا بقصد الاتجار مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.

وأكدت تحريات المباحث، أنه نفاذا لأذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على سلاحين نارييين بداخلهم 2 طلقه خرطوش والمواد المخدرة والهواتف المحمولة والمبالغ المالية والميزان، وعزي قصدهم من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.