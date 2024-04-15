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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد عام لمتهمة باستدراج شخص واحتجازه مع آخرين للتوقيع على إيصالات بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة عام بحق سمسارة عقارات لإتهامها بإستدراج شخص وإحتجازه ومشاركتها مع 3 أشخاص آخرين في تهديده بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 24201 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4437 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، إتهام النيابة العامة لكل من "صبرية ع ح" 43 سنة سمسارة عقارات ومقيمة 5 عين شمس - القاهرة وعنوان آخر: عزبة مسلم - القناطر الخيرية، و"مصطفى ع ع" 22 سنة و مقيم عزبة النخل المرج - القاهرة، و "على ع م" 22 سنة و مقيم مركز دار السلام بسوهاج، و "جاد ع أ" 30 سنة ومقيم مركز دار السلام -سوهاج، بأنهم في يوم 30 / 9 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية خطفوا المجنى عليه " عبد الله موسى حسين" بالتحايل والإكراه.

وأوضح أم الإحالة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطفه وتنفيذاً لذلك الاتفاق استدرجته المتهمة الأولى لمحل إقامتها وحال ذلك باغته باقى المتهمين، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقيدوا وثاقه بقيود بلاستيكية وحديدية متعديين عليه بالضرب حتى تمكنوا من شل مقاومته واصطحابه داخل إحدى السيارات وعقب ذلك احتجزوه بمنطقة القناطر الخيرية، لمدة تزيد عن ثمان ساعات وكان ذلك الاحتجاز مصحوباً بتعذيبات بدنية اوقعوها به فأحدثوا به الإصابات التي تأيدت طبياً بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات. 

وتابع أمر الإحالة أنهم اكرهوا المجني عليه "عبد الله موسي حسين" بالقوة والتهديد علي إمضاء إيصالات أمانة وعقود بيع أراضى على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض (ساطور) دون مسوغ من القانون، وقد اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه "عبد الله موسى حسين متولى" بأن التقطوا له مقطع فيديو و هو مكبل بقيود بلاستيكية على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الطب الشرعى جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة مركز القناطر الخيرية

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