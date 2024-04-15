مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية متضمنا عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى يعانى منها السكان جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

يأتى ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البرى، والتعاون والتنسيق مع جميع القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.

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