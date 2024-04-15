عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور مستشار المحافظ.. افتتاح معرض الزهور وأعياد الربيع بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح اللواء حامد أحمد حامد الخبير الوطني ومستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، اليوم الإثنين، معرض الزهور وأعياد الربيع، والذى تنظمه الإدارة العامة للشئون البيئة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحر الاحمر بالمارينا السياحى، بمدينة الغردقة.

وصرح اللواء ايهاب شنن مدير ادارة ڜئون البيئة بأن المعرض يشارك فى إقامته مجلس مدينة الغردقة، ونقابة الزراعيين، و١٤ جهة داعمة ، وعدد من المشاتل الخاصة بالزهور والنباتات وذلك بمناسبة اعياد الربيع، ومن المقرر أن يتضمن المعرض توعية بالحفاظ على البيئة والشواطئ بالبحر الأحمر.

ومن جانبه أفاد المهندس محمود مدير مديرية الزراعة بالبحر الاحمر بأن معرض الزهور يُعدّ من أهم المعارض الزراعية في مصر، حيث يُقام سنويًا ويضمّ مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات .ويُتيح المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل أنواع الزهور، بالإضافة إلى شراء بعضها.

أقيم على هامش المعرض مؤتمر صحفى للجهات الداعمة والراعية للمعرض وعلى رأسها ادارة المارينا السياح وجمعية هيبكا ولفيف من رجال الاعمال.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 أعوام، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

حضر الافتتاح القنصل الروسي بالغردقة وبعض من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من مديرى المديريات ومديرى ادارات ديوان عام المحافظة ورجال الاعمال .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي

الـ VAR يلغي ركلة جزاء لـ الزمالك ضد الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ