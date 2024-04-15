بحضور مستشار المحافظ.. افتتاح معرض الزهور وأعياد الربيع بالغردقة

افتتح اللواء حامد أحمد حامد الخبير الوطني ومستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، اليوم الإثنين، معرض الزهور وأعياد الربيع، والذى تنظمه الإدارة العامة للشئون البيئة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحر الاحمر بالمارينا السياحى، بمدينة الغردقة.

وصرح اللواء ايهاب شنن مدير ادارة ڜئون البيئة بأن المعرض يشارك فى إقامته مجلس مدينة الغردقة، ونقابة الزراعيين، و١٤ جهة داعمة ، وعدد من المشاتل الخاصة بالزهور والنباتات وذلك بمناسبة اعياد الربيع، ومن المقرر أن يتضمن المعرض توعية بالحفاظ على البيئة والشواطئ بالبحر الأحمر.

ومن جانبه أفاد المهندس محمود مدير مديرية الزراعة بالبحر الاحمر بأن معرض الزهور يُعدّ من أهم المعارض الزراعية في مصر، حيث يُقام سنويًا ويضمّ مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات .ويُتيح المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل أنواع الزهور، بالإضافة إلى شراء بعضها.

أقيم على هامش المعرض مؤتمر صحفى للجهات الداعمة والراعية للمعرض وعلى رأسها ادارة المارينا السياح وجمعية هيبكا ولفيف من رجال الاعمال.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 أعوام، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

حضر الافتتاح القنصل الروسي بالغردقة وبعض من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من مديرى المديريات ومديرى ادارات ديوان عام المحافظة ورجال الاعمال .