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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تكرم 5 لاعبين من قدامى الأهلي

صدى البلد

كرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي، اليوم 5 من نجوم الأهلي القدامى، وذلك على هامش مباراة رجال طائرة الأهلي مع الفتح المغربي، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

 

وكرم الأهلي كلًّا من: «فؤاد عبد السلام، إبراهيم فخر الدين، محمود فرج، أحمد زكريا، أسامة فرج».

وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، بإهداء درع الأهلي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية.

وجاء تكريم خماسي الأهلي تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي على مدار سنوات طويلة، ساهموا خلالها في كتابة تاريخ من بطولات للأهلي في الكرة الطائرة.

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