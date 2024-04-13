«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الشمس ويتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي بكأس مصر، عقب الفوز على فريق الشمس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.‏

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز، في اللقاء محققًا الفوز بنتيجة 3-0، ‏بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب‎.‎

وتفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم واصل تفوقه في المباراة بفضل الإرسالات الساحقة والإعداد الجيد للاعبات ‏وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-13‏‎.‎ وتفوق الفريق في الشوط الثالث بفضل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة إبراهيم فخر الدين، ليحسم الفريق ‏الشوط الأخير بنتيجة 25-10 ليتوج الفريق رسميًّا بلقب كأس مصر.