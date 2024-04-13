«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الشمس ويتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي بكأس مصر، عقب الفوز على فريق الشمس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.
أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز، في اللقاء محققًا الفوز بنتيجة 3-0، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب.
وتفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم واصل تفوقه في المباراة بفضل الإرسالات الساحقة والإعداد الجيد للاعبات وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-13. وتفوق الفريق في الشوط الثالث بفضل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة إبراهيم فخر الدين، ليحسم الفريق الشوط الأخير بنتيجة 25-10 ليتوج الفريق رسميًّا بلقب كأس مصر.