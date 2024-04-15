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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في ليفربول بعد إصابة نجم الفريق

ليفربول
ليفربول

واصل ليفربول تعثراته هذا الموسم في مختلف البطولات، بسقوطه على ملعبه "أنفيلد" على يد كريستال بالاس بالخسارة 0-1 مساء الأحد.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتسبب الخسارة في تراجع الريدز للمركز الثالث برصيد 71 نقطة خلف مانشستر سيتي وآرسنال.

ولم تكن الخسارة الضربة الوحيدة التي عانى منها المدرب الألماني يورجن كلوب، بل صاحبها تعرض أحد لاعبيه لإصابة مباغتة.

ومع بداية الشوط الثاني، سقط كونور برادلي على أرض الملعب بسبب آلام في الساق.

وفشل الطاقم الطبي في علاج اللاعب، ليتقرر استبداله على الفور بعد 3 دقائق فقط على بداية الشوط.

المثير أن تلك الإصابة فتحت الباب أمام الظهير الإنجليزي أليكسندر أرنولد للمشاركة على حساب برادلي، مسجلا ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب طويل.

وعانى الظهير الإنجليزي من إصابة على مستوى أربطة الركبة، حرمته من المشاركة مع ليفربول منذ نحو شهرين، إذ كانت آخر مشاركة له في العاشر من فبراير الماضي ضد بيرنلي.

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