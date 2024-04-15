خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جيش الاحتلال "خيارات أهداف محتملة" لهجوم على إيران.

وبحسب التقرير، فإن الأهداف تشمل منشأة إيرانية في طهران أو هجومًا إلكترونيًا.

رد إسرائيلي على إيران

وفي زيارة إلى قاعدة نيفاتيم يوم الاثنين، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الهجوم الإيراني الذي تم تنفيذه في وقت مبكر من صباح الأحد سيقابل برد إسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتعرضت قاعدة نيفاتيم لأضرار طفيفة بعد الهجوم الإيراني.

الوعد الصادق

وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، أطلقت إيران حوالي 350 طائرة مسيرة وصاروخًا باتجاه إسرائيل في عملية أطلق عليها الوعد الصادق، بينما انضم وكلاء إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن أيضًا إلى الهجوم.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن 99% من التهديدات الجوية تم إسقاطها، وأشار أيضًا إلى أنه لم يعبر أي من الطائرات بدون طيار الـ 200 تقريبًا ولا من صواريخ كروز الثلاثين إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومن بين 30 صاروخًا تم إطلاقها، أسقطت إسرائيل 25 صاروخًا وأضاف هاجاري أنه من بين 130 صاروخا باليستيا تم إطلاقها، لم يخترق المجال الجوي الإسرائيلي سوى عدد قليل منها.