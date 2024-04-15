عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا من إيران بشأن تفاصيل ضرباتها ضد إسرائيل.

قال ميلر في مؤتمر صحفي، إن إيران قالت "علنا وفي السر عدة مرات، لأي شخص يتحدثون معه ليس فقط الولايات المتحدة بل مع آخرين، إنهم سيفعلون شيئا ما"، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن نطاق وتوقيت الهجوم.

وأضاف ميلر: "كان هناك عدد من المحادثات مع محاورين أجانب خلال الأسبوع الماضي، ولكن لم نتلق في أي من هذه المحادثات إخطارًا بالهجوم أو إحساسًا بالأهداف".

وعلى جانب آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران أرادت "تدرج" درجة الضرر خلال هجومها على إسرائيل، معتبرا أن المعلومات حول الهجوم كانت معروفة مسبقا.

واعترف بوريل، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن الاتحاد الأوروبي كان على علم بأن "إيران سترد" على الهجوم على القنصلية في دمشق السورية.

وأشار إلى أن "هذا يعني أن إيران أرادت تقليص الضرر الذي يمكن أن تلحقه بهجومها". 

NBC: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

رئيس أركان جيش الاحتلال: الرد على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة ايران إسرائيل الهجوم الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

NBC: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

رئيس أركان جيش الاحتلال: الرد على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

أكسيوس: جالانت يبلغ أوستن بحتمية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

فرنسا تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية الهجوم على إسرائيل

مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على إسرائيل.. اتصال عاجل بين أمير قطر والرئيس الإيراني |تفاصيل

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ