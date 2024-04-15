الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا من إيران بشأن تفاصيل ضرباتها ضد إسرائيل.

قال ميلر في مؤتمر صحفي، إن إيران قالت "علنا وفي السر عدة مرات، لأي شخص يتحدثون معه ليس فقط الولايات المتحدة بل مع آخرين، إنهم سيفعلون شيئا ما"، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن نطاق وتوقيت الهجوم.

وأضاف ميلر: "كان هناك عدد من المحادثات مع محاورين أجانب خلال الأسبوع الماضي، ولكن لم نتلق في أي من هذه المحادثات إخطارًا بالهجوم أو إحساسًا بالأهداف".

وعلى جانب آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران أرادت "تدرج" درجة الضرر خلال هجومها على إسرائيل، معتبرا أن المعلومات حول الهجوم كانت معروفة مسبقا.

واعترف بوريل، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن الاتحاد الأوروبي كان على علم بأن "إيران سترد" على الهجوم على القنصلية في دمشق السورية.

وأشار إلى أن "هذا يعني أن إيران أرادت تقليص الضرر الذي يمكن أن تلحقه بهجومها".