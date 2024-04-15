رئيس أركان جيش الاحتلال: الرد على الهجوم الإيراني قد يكون "وشيكا"

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، في بيان من قاعدة نيفاتيم الجوية، إن الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني على إسرائيل سيقابل برد قوي.

وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال أن إيران أرادت الإضرار بالقدرات الاستراتيجية لدولة إسرائيل – وهذا أمر لم يحدث من قبل. لقد كنا مستعدين لعملية “الدرع الحديدي”، وهي الاستعدادات التي جعلت إيران تحقق التفوق الجوي أيضًا، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف هاليفي: "نحن نتطلع إلى الأمام، وندرس خطواتنا، وهذا الإطلاق لعدد كبير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على أراضي دولة إسرائيل سيقابل برد".

وأصيبت قاعدة نيفاتيم في الهجوم الصاروخي الإيراني، حيث أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وقال جيش الاحتلال إن اسم عملية مواجهة الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية يوم السبت هو “الدرع الحديدي”.

يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع أمس الأول السبت، حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.