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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يفوز على الفتح المغربي

صدى البلد

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق الفتح المغربي 3/0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية المقامة بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي والاستقبال الجيد وحائط الصد المتماسك على الشبكة إلى جانب الضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ثم أنهى الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز الثاني له في البطولة الإفريقية.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي في أولى مبارياته في البطولة بنتيجة 3-0.

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