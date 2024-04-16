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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|ميتا تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا.. وتراجع مبيعات هواتف آيفون بنحو 10%

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميتا تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا لهذا السبب 

 

قالت شركة “Meta” ميتا إنها تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا "مؤقتًا" اعتبارًا من 29 أبريل الجاري، ردًا على أمر قضائي مؤقت فرضته هيئة المنافسة التركية الشهر الماضي بشأن الطريقة التي تشارك بها ميتا البيانات بين Threads و إنستجرام .

 

ارتفاع شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% في الربع الأول


شهدت شحنات الهواتف الذكية العالمية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 7.8٪ في الربع الأول من العالم الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 289.4 مليون وحدة.

 

بسعر مناسب.. أحدث موبايل أوبو Oppo للشباب في 2024 

 

يعد هاتف Oppo A1 5G واحد من أفضل هواتف شركة أوبو الصينية التي تم إطلاقها مؤخرًا والمخصصة للشباب والطلبة حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير.  

 

الربع الأسوأ.. تراجع مبيعات هواتف آيفون بنحو 10% 

 

انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024، مما سلم المركز الأول عالميًا إلى منافستها الكورية الجنوبية سامسونج.

 

بمواصفات جبارة.. ريلمي تعلن رسميًا عن سلسلة هواتفها Realme P1 

 

أعلنت شركة "Realme" ريلمي الصينية رسميًا عن سلسلة هواتفها Realme P1 والتي تضم هاتفي Realme P1 للنسخة الأساسية و Realme P1 Pro للنسخة المميزة، حيث تضم الهواتف عددًا من الميزات والمواصفات الفائقة.

 

بمعالج كوالكوم.. سامسونج تعتزم إطلاق موبايل مميز للشباب


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف جديد مميز للفئة الشبابية والمتوسطة مع عدد من المواصفات الفائقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

 

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