أخبار التكنولوجيا|ميتا تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا.. وتراجع مبيعات هواتف آيفون بنحو 10%

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قالت شركة “Meta” ميتا إنها تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا "مؤقتًا" اعتبارًا من 29 أبريل الجاري، ردًا على أمر قضائي مؤقت فرضته هيئة المنافسة التركية الشهر الماضي بشأن الطريقة التي تشارك بها ميتا البيانات بين Threads و إنستجرام .



شهدت شحنات الهواتف الذكية العالمية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 7.8٪ في الربع الأول من العالم الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 289.4 مليون وحدة.

يعد هاتف Oppo A1 5G واحد من أفضل هواتف شركة أوبو الصينية التي تم إطلاقها مؤخرًا والمخصصة للشباب والطلبة حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير.

انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024، مما سلم المركز الأول عالميًا إلى منافستها الكورية الجنوبية سامسونج.

أعلنت شركة "Realme" ريلمي الصينية رسميًا عن سلسلة هواتفها Realme P1 والتي تضم هاتفي Realme P1 للنسخة الأساسية و Realme P1 Pro للنسخة المميزة، حيث تضم الهواتف عددًا من الميزات والمواصفات الفائقة.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف جديد مميز للفئة الشبابية والمتوسطة مع عدد من المواصفات الفائقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.