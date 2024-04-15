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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا لهذا السبب

ميتا تخطط لإغلاق
ميتا تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا لهذا السبب

قالت شركة “Meta” ميتا إنها تخطط لإغلاق منصتها Threads في تركيا "مؤقتًا" اعتبارًا من 29 أبريل الجاري، ردًا على أمر قضائي مؤقت فرضته هيئة المنافسة التركية الشهر الماضي بشأن الطريقة التي تشارك بها ميتا البيانات بين Threads و إنستجرام . 

 

وأشارت هيئة المنافسة التركية في 18 مارس، إلى أن تحقيقاتها وجدت أن ميتا كانت تسيء استخدام منصتها من خلال الجمع بين بيانات المستخدمين الذين يقومون بإنشاء ملفات تعريف Threads مع حسابات إنستجرام دون منح المستخدمين الحق في ذلك. 

 

وأقرت الهيئة حينها إجراء مؤقتا على الشركة يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام  وثريدز.

 

ويعد القرار التركي هو الأحدث في سلسلة طويلة من المعارك التنظيمية التي واجهتها ميتا في منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث كانت قد تعرضت الشركة لغرامة قدرها 267 مليون دولار بسبب انتهاكات واتساب للقانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي في عام 2021. 

 

 كما اضطرت أيضًا إلى بيع Giphy، الذي استحوذت عليه مقابل 400 مليون دولار، إلى Shutterstock مقابل 53 مليون دولار على أساس أن صفقة خفض المنافسة.

Meta ميتا Threads تركيا هيئة المنافسة التركية انستجرام

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