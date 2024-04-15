ارتفاع شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% في الربع الأول

شهدت شحنات الهواتف الذكية العالمية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 7.8٪ في الربع الأول من العالم الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 289.4 مليون وحدة.

وفقًا لتقرير IDC Worldwide فإن الربع الأول من 2024 شهد انتعاشًا قويًا في سوق الهواتف الذكية العالمية، متحديًا الأزمات الاقتصادية المعاكسة في مختلف المناطق.

وبرزت سامسونج كشركة رائدة في السوق في الربع الأول من عام 2024، حيث قامت بشحن 60.1 مليون وحدة واستحوذت على حصة سوقية قدرها 20.8%. وبينما شهدت انخفاضًا طفيفًا في الشحنات مقارنة بالربع الأول من عام 2023، عززت سامسونج مكانتها في السوق.

احتفظت شركة أبل بالمركز الثاني، حيث شحنت 50.1 مليون وحدة، وحصلت على حصة سوقية قدرها 17.3%. ومع ذلك، فقد واجهوا انخفاضًا بنسبة 9.6٪ في الشحنات مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

قدمت شركة “Xiaomi” شاومي قصة مقنعة مع زيادة ملحوظة في الشحنات بنسبة 33.8% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. حيث وصلت إلى 40.8 مليون وحدة واستحوذت على حصة سوقية تبلغ 14.1%. وقد دفعهم هذا النمو المذهل إلى المركز الثالث في السوق.