الربع الأسوأ.. تراجع مبيعات هواتف آيفون بنحو 10%

انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024، مما سلم المركز الأول عالميًا إلى منافستها الكورية الجنوبية سامسونج.

وبحسب موقع Asia Financial فإن الانخفاض الحاد في مبيعات آيفون يأتي بعد أدائها القوي في ربع ديسمبر عندما تفوقت على سامسونج باعتبارها صانع الهواتف رقم 1 في العالم.

ولكنها عادت مرة أخرى إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3%، حيث اكتسبت العلامات التجارية الصينية مثل هواوي حصة في السوق.

وشحنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، التي أطلقت أحدث تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة – سلسلة Galaxy S24 – في بداية العام، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.

واحتلت شركة شاومي ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1% خلال الربع الأول.

وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث IDC أن شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم زادت بنسبة 7.8٪ إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، مع حصول سامسونج على حصة سوقية تبلغ 20.8٪، لتحتل المركز الأول في صانع الهواتف من شركة أبل.