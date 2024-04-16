معركة بناء الوعي.. «كلام في السياسة» يعرض تقريرا تلفزيونيا عن الصحافة القومية

عرض برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «الصحافة القومية جندي في معركة الوعي».

وجاء في التقرير أنه في عام 1960 كثر الحديث عن دور الصحافة في بناء وعي المواطن المصري ومدى اتساقها مع أفكار الدولة، وانتقد الكاتب الكبير علي أمين انفلات بعض الكتاب وتصورهم أن الحرية تسمح لهم بأن يدوسوا مقدسات المجتمع والمثل العليا، واقترح الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس أن يشتري المحررون والعمال مؤسسة روز اليوسف من أصحابها حتى لا تترك عدالة توزيع الحقوق في يد أصحاب الدار يوجهونها حسب أمزجتهم.

ولفت التقرير أنه في 24 من مايو من عام 1960 صدر قرار تنظيم الصحافة ونقلت ملكية الصحف إلى الاتحاد القومي وشمل القرار الديار الصحفية الخمسة الكبرى الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية ودار الهلال وروز اليوسف، وعقب صدور القانون التقى الرئيس جمال عبد الناصر بمجالس إدارات المؤسسات الصحفية الجديدة وقال: «إذا أردنا أن تكون عندنا فعلا صحافة يجب أن تكون في خدمة الناس في بلدنا... وفي خدمة مجتمعها الأصيل الطبيعي اللي احنا جينا منه».