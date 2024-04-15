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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد: مباراة القمة كانت صعبة.. ونمتلك الدوافع من أجل العودة للمنافسة

صدى البلد

أبدى عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال السعيد في تصريحات عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، والجميع كان في حالة تركيز شديد قبل اللقاء من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف:" نمتلك الدوافع من أجل العودة للمنافسة على الدوري بقوة، ونسعى دائما لحصد كل البطولات".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا:" نهدي الفوز إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تدعمنا بشكل مستمر".

وكان فريق الزمالك حقق  فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

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