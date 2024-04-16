اليوم.. قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز قفط بقنا





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الاثنين، عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز قفط، غداً الثلاثاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٤.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بأن قطع مياه الشرب سوف يستمر لمدة ٦ ساعات، تبدأ من ٩ صباحاً حتى الساعة ٣ عصراً.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن أكثر المناطق المتضررة من قطع المياه، تشمل مناطق" قرية الكلاحين ومنشأة بدران ومنطقة الحقنة".

وأشار بيان شركة المياه، إلى أن قطع المياه للقيام بأعمال تغيير عداية حديد قطر ١٢ بوصة تغذي تلك المناطق المذكورة، وسوف يتم إعادة ضخ المياه عقب انتهاء عملية الإصلاح.

وأهابت شركة مياه قنا ، المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من المياه لحين إعادة ضخها مرة أخري فور إنتهاء الشركة المنفذة من أعمالها.

