بالصور .. بلقيس وسيف نبيل يتألقان في احتفالات العيد بالقاهرة

شاركت النجمة الإماراتية بلقيس فتحى والنجم العراقى سيف نبيل فى إحياء إحتفالات عيد الفطر التى أقيمت على مدى يومين متتالين داخل كوزمو بالزمالك وسط حضور كامل العدد يغلب عليه الجمهور من مختلف الجنسيات العربية .

أحيا اليوم الأول سيف نبيل الذى أشعل الأجواء بأغانيه المميزة منها “منتهى الرقة”، و”عيني عيني”، و”ممكن”و “اه ياني” و"اقاتل عليك" ،و"كل يوم ايلك بشتاق" ،و" ليلة ورا ليلة" ،و"فوق القمة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.



وتزايدت آجواء الاثارة والتفاعل فى إحتفالات أبناء الخليج بالعيد داخل كوزمو فى اليوم التالي بحفل بلقيس الذي شهد حضور كامل العدد.

وتألقت بلقيس بعدد كبير من أغانيها المميزة بمختلف اللهجات منها "دقوا خبيتي"، "عالعين موليتين" ،"شوف لك حل بجمالك"، "ممكن"، "انتهى"، جبار، حالة جديدة .. بالإضافة إلى اغانيها باللهجة المصرية "دبلوماسي" ،"المزاجنجى" و "نتدلع".



حفلى سيف نبيل وبلقيس فتحى من تنظيم تامر عبد المنعم وأحيت فرقة Danceto العالمية أولى فقرات حفل سيف نبيل بكوزمو الزمالك والتي قدمت عدد من الاستعراضات التي خطفت أنظار الجميع كما شاركوا في استعراض خاص بأولى اغنيات سيف نبيل.

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