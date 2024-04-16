سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

أجريت محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، حبيبة الشماع. وتعرض السائق للانهيار داخل القفص بعد انتهاء مرافعة الدفاع.

خلال الجلسة، أثارت كلمات السائق انتباه الحاضرين وبعد انتهاء حديثه، حضر قائد حرس المحكمة وتم نقل المتهم إلى الحجز الخلفي.

ماذا قال سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

وكواليس المحاكمة