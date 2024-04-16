عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم السرب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو

صدى البلد

تصدر اسم فيلم “السرب” مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إعلان الشركة المتحدة البرومو الرسمي له وقد أعلنت أنه قريباً سيطرح في جميع دور العرض.

حيث نشر المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لفيلم "السرب" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الإعلان الرسمي وعلق عليه قائلاً: "دم المصريين خط أحمر".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير،أحمد حاتم، اسر ياسين، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم “السرب”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

غرور كولر.. تعليق ناري من إبراهيم سعيد عن فوز الزمالك على الأهلي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

موضوعات متعلقة

بسبب ويجز ودافن شي .. خلاف كبير بين الرابرز المصريين والسودانيين

سامح الصريطي يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم السرب .. والجمهور يشيد به| فيديو

تفاصيل أول فيلم مصري تسجيلي في تاريخ أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي .. صور

بإرادته.. محيي إسماعيل يؤكد إقامة شقيقه في دار مسنين

أخبار الفن.. يسرا تبكي على المسرح.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب استقبال أفلامه لدورته السابعة

من أهم نجمات مصر.. محمد إمام يشيد بموهبة دنيا ماهر

ترشيحاتنا

تعليق محمد هنيدي على فوز الزمالك بلقاء القمة في الدوري الممتاز

سيد معوض: تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي يشفع لكولر بعد خسارة القمة

الجيش الإيراني يحذر إسرائيل وحلفاءها: لو مدت أرجلكم خارج بساطكم لقطعناها

من ماس لـ شبهة جنائية.. لغز حريق محل سباكة الأزبكية|القصة الكاملة

دعاء شرب اللبن.. فضل ترديده وسنة النبي بعد تناوله

محمد صلاح: مدربا الأهلي والزمالك كانا يريدان خسارة المباراة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أوف شولدر .. مي سليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هتريح أعصابك .. 5 أعشاب غير تقليدية تقضي على التوتر وتحسن المزاج

ماكياج ناعم .. أسماء جلال تستعرض جمالها على إنستجرام

بالأبيض الجذاب.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ