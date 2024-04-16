ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ يوم 8 مايو القادم وتنتهي يوم 22 من نفس الشهر بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 9 مايو وتنتهي في 23 من نفس الشهر .

وأشار زنار إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع للصف أول الثانوي تعقد يومي 24 و 29 ابريل الجاري ، بينما تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي خارج المجموع يومي 27 و 30 من الشهر الجاري .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن المديرية انتهت من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية ، لافتا إلى عقد اجتماع موسع بمديري الإدارات التعليمية للتأكد من انتهاء جميع الإدارات من الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

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