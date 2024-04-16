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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأسيوط

وكيل التعليم بأسيوط
وكيل التعليم بأسيوط يناقش استعدادات الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ يوم 8 مايو القادم وتنتهي يوم 22 من نفس الشهر بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 9 مايو وتنتهي في 23 من نفس الشهر .

وأشار زنار إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع للصف أول الثانوي تعقد يومي 24 و 29 ابريل الجاري ، بينما تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي خارج المجموع يومي 27 و 30 من الشهر الجاري .

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن المديرية انتهت من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية ، لافتا إلى عقد اجتماع موسع بمديري الإدارات التعليمية للتأكد من انتهاء جميع الإدارات من الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

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