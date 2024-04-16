لا ترد على إيران.. أوروبا توجه رسالة حاسمة لـ نتنياهو

كشفت صحيفة بوليتيكو عن رفض أوروبي لقيام الاحتلال بعمل عسكري على إيران.



دعت دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران معتبرة ذلك عامل لن يساهم في حل أي تصعيد بل إلى تفاقمت.

واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي أن دعوة إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران ليس إلا للابتعاد عن شبح الصراع الكبير.

كشف مسؤول أوروبي لبوليتيكو: "أكدنا لنتنياهو ضرورة عدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي للتصعيد".

وذكر المسؤول الأوروبي ان اوروبا طمأن الاحتلال بانه سيتم فرض عقوبات أوروبية هذا الأسبوع على إيران.