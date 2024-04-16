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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة ورعد وبرق.. الأرصاد الإماراتية تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، بأن السحب الركامية المشكلة على المناطق الساحلية سوف تبدأ في التحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى بعد ظهر اليوم، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الإماراتي؛ فانه اعتبارا من بعد عصر اليوم وحتى صباح الأربعاء الباكر ستبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية تشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، منوهاً بأن بعض السحب الركامية ستتكوّن على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء.

ودعا المركز إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

وأشار المركز الي أن الطقس اليوم سيكون غير مستقر ويتخلّله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 تصل 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، وشديد الاضطراب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط، يصبح خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شمالاً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، منوهاً بوجود فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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