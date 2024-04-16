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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات

صدى البلد

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، والمهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز لشةون الكهرباء، ومسئولو الإدارات التنفيذية بالجهاز، أعمال تنفيذ العدَّايات لمسار الكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع " التغذية الكهربائية لعدد من موزعات المدينة "، والممتد من شارع الشعراوي وحتى الطريق الرئيسي للمدينة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن المشروع يتم تنفيذه لتدعيم موزعات الأحياء "حي الشباب & إسكان المستقبل & الحي الثالث"، لضمان استمرار استقرار التيار الكهربائي، مؤكداً على إزالة المخلفات الناتجة عن أعمال العدَّايات لتسهيل الحركة المرورية وتنقلات المواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، على المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذلك تذليل أي معوقات قد تحدث للانتهاء من المشروعات في التوقيتات الزمنية المقررة.

واستمراراً لأعمال التطوير، وجه المهندس أحمد رشاد، بضرورة تكثيف أعمال تطوير وصيانة الطرق الجارية بالمدينة للانتهاء منها طبقا لمواعيدها المقررة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع الـ٢٠٠ وحتى تقاطعه مع شارع الـ ٥٠ بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذا استكمال أعمال توريد وتركيب بردورة وسط بشارع ٣٠ وشارع الـ ٥٠.

في السياق ذاته، استكملت إدارة الزراعة في جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال القص والتهذيب بأحياء المدينة، وذلك في إطار الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع والحدائق العامة، وتقليم الأشجار بصفة مستمرة.

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