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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، للعام الدراسي 2023 / 2024 .

 قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن قيمة المصرفات هى 17200 جنيه ( سبعه عشر ألفا  و مئتي جنيه فقط لا غير) بعد أن كانت العام الماضي 15800 جنيه .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

وأشارت  إلى أن قيمة الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية ، إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين و هى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

وأكدت  أنه بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

وقالت  : إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية ، وإذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول ، أما إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل ، وإذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
 

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت أنه يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

وكانت  وزارة التربية والتعليم  قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg 

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