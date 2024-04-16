إسرائيل تكشف حقيقة تقارير أمريكية تفيد بتضرر طائرة شحن في الهجوم الصاروخي الإيراني

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه لم تتضرر أي طائرة شحن في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة نيفاتيم الجوية، على عكس تقرير صادر عن منفذ إعلامي أمريكي رئيسي.

وكان تقرير لشبكة "ABC" الأمريكية قد نقل عن مسؤول أمريكي كبير، أن خمسة صواريخ باليستية إيرانية أصابت نيفاتيم في هجوم الأحد المبكر، مما ألحق أضرارا بطائرة شحن من طراز C-130، ومدرج غير مستخدم، ومرافق تخزين فارغة.

وقال التقرير كذلك إن أربعة صواريخ باليستية أخرى أصابت "قاعدة النقب الجوية". بينما أكد جيش الاحتلال أنه لا توجد قاعدة جوية في إسرائيل بهذا الاسم لوم تصب أي قواعد أخرى في إسرائيل في الهجوم.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، بأن أربعة صواريخ أصابت نيفاتيم، وليس خمسة كما ذكرت ABC.

وقال إن أحدهما أصاب بالقرب من مدرج، مما تسبب في أضرار طفيفة في ممر، وأصاب اثنان مناطق مفتوحة في القاعدة، وأصاب آخر بالقرب من مبنى كان قيد الإنشاء، مما تسبب في أضرار طفيفة له. ولم يذكر هاجاري طائرة C-130 المتضررة، وقال إنه لم يكن هناك سوى أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وأكدت مصادر عسكرية لتايمز أوف إسرائيل أن تقرير ABC خاطئ، ولم تتضرر أي طائرات في الهجوم الإيراني.