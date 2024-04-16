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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التهديد الإسرائيلي لإيران .. مسئولون صهاينة يعترفون بهزيمة الاحتلال

هجوم إيران
هجوم إيران

قال  موقع واللا العبري نقلا عن مسؤول أمني قوله :إن الإيرانيين لم يقولوا كلمتهم الأخيرة والجيش الإسرائيلي يستعد لمزيد من التحركات.

نقل موقع واللا عن مسؤول أمني قوله ان المصالح الإيرانية منتشرة في الشرق الأوسط ما يوفر لإسرائيل طرقا عديدة للعمل.

تابع المسؤول الأمني بقوله علينا ألا نتخيل هجمات واسعة على مصالح إيران فالساحة الرئيسية للقتال هي غزة.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن رئيس بلدية عسقلان قوله عن الحرب في غزة "خسرنا الحرب في 7 أكتوبر ولم نحقق أي انتصار".

كما قال رئيس مجلس بلدة المطلة لإسرائيل هيوم : إنه لم يبق في البلدة إلا 34 شخصا والجنود ينامون في منازل المواطنين.

 

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