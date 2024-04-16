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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

برامات 12 جيجا وبطارية عملاقة.. موبايل موتورولا الجديد بنصف سعر هواتف Oppo وسامسونج

برامات 12 جيجا وبطارية
برامات 12 جيجا وبطارية عملاقة..موبايل موتورولا جديد بنصف سعر

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الجديد Moto G64 5G في الهند، حيث يعد هذا الجهاز أول هاتف يتميز بشرائح Dimensity 7025 الجديدة تمامًا، وهو يأتي كخليفة لهاتف Moto G54 5G الذي تم الإعلان عنه العام الماضي ونال استقبالًا جيدًا.

تعتبر شريحة المعالج المذكورة أعلاه نسخة overclocked من معالج Dimensity 7020 الذي يعمل بهاتف Moto G54.

ومثل سابقه، يعتبر هاتف G64 نفسه جهازًا يوفر قيمة جيدة مقابل السعر بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن هاتف 5G للمبتدئين ،

ونقدم إليك نظرة على ما ينتظر مشتري هاتف G64.

 

مواصفات وميزات Moto G64 5G

يتميز هاتف Moto G64 بلوحة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة مع تصميم ثقب للكاميرا الأمامية. توفر الشاشة دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لها حماية Gorilla Glass. كما يتميز بهيكل حاصل على تصنيف IP52، حيث يبلغ سمكه 8.89 مم ووزنه 192 جرام.

يعمل هاتف ذكي مدعوم بمعالج Dimensity 7025 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت / 12 جيجابايت. كما أنه يحتوي على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. لمزيد من التخزين ، يحتوي على فتحة بطاقة microSD. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 وات.

يضم النتوء المستطيل في الجزء الخلفي من هاتف Moto G64 إعدادًا للكاميرا المزدوجة، وتتميز الكاميرا الأساسية بمستشعر صورة بدقة 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري للم الصورة (OIS). يكمّل عدسة الزاوية العريضة 8 ميجابكسل المستشعر الأساسي ، ويعمل أيضًا ككاميرا ماكرو، وتحتوي الفتحة المركزية على شكل ثقب في الشاشة على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في الأمام.

ويعمل هاتف Moto G64 5G على نظام التشغيل Android 14 مع واجهة MyUX. تتعهد Motorola بتحديث مضمونها إلى Android 15 وثلاث سنوات من تحديثات الأمان. 

ويأتي الهاتف مع ميزات أخرى ، مثل دعم تسعة نطاقات 5G ، وبطاقة SIM مزدوجة ، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GPS ، ومنفذ USB-C ، ومكبرات ستيريو مزدوجة مع Dolby Atmos ، ومقبس صوت 3.5 مم.

سعر  Moto G64 5G 

وصل هاتف Moto G64 5G إلى الهند بإصدارين: 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بسعر 14999 روبية هندية أي ما يعادل 8500 جنيه مصري و 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 16999 روبية هندية. ويأتي بألوان مثل أرجواني الجليدي والأزرق اللؤلؤي والأخضر النعناعي.

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