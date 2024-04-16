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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي هامشيا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29577 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 36299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12643 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 6726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9604 نقطة.

ؤشر الشركات المتوسطة البورصة المصرية الثلاثاء الشركات المتوسطة والصغيرة المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بمستهل تعاملات تباين مؤشرات البورصة بورصة المصرية

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