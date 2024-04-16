الصفدي: لن نسمح لأحد بتحويل أراضي الأردن لساحة حرب

أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي على ضرورة العمل من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة والوقف الفوري للحرب.

وقال وزير الخارجية الأردني في تصريحات له: الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير 70 بالمائة من المباني السكنية في غزة وتهجير 1.7 مليون شخص.

وأضاف وزير الخارجية الأردني: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيضمن عدم التصعيد في المنطقة.

وتابع الصفدي: رسالتنا لإسرائيل وإيران بأنه لن نسمح لأحد بتحويل أراضينا لساحة حرب.

وأردف وزير الخارجية الأردني: سنتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تهدد أراضينا ورسالتنا لإسرائيل وإيران بأنه لن نسمح لأحد بتحويل أراضينا لساحة حرب.

وزاد: الإجراءات الإسرائيلية تصعد الأوضاع في الضفة الغربية في ظل إرهاب المستوطنين و يجب منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من فرض أجندة الحرب على المنطقة.

وأتم وزير الخارجية الأردني: لن نسمح بأن يتحول الأردن إلى ساحة حرب وسنتصدى لأي جهة لا تحترم سيادتنا.

