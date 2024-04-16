إصابة 4 أشخاص ونجاة 16 آخرين بعد سقوط أتوبيس رحلات في ترعة البراجيل

أصيب 4 أشخاص بينما نجا 16 آخرين إثر سقوط أتوبيس رحلات كانوا يستقلونه داخل ترعة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وتلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أتوبيس رحلات داخل مصرف مائي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 20 شخصًا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وسقوط الأتوبيس داخل مصرف مائي مما تسبب في إصابة 4 أشخاص ونجاة 16 آخرين جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.