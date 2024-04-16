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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم خدمات النظافة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها "رسوم النظافة".

وقال المحافظ إن الاجتماع يهدف إلى شرح تفاصيل القرار الجديد وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين ، كما يناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب .

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتم التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار وذلك بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التي تتبع المحافظة لهما في عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء صندوق موحد بالمحافظة تشرف عليه الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في إطار جهودها لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، ويهدف الصندوق إلى توحيد جهود جميع الجهات المعنية بإدارة النظافة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء وشركات النظافة والقطاع الخاص، لضمان جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة موضحا أن القانون قام بمراعاة البعد الاجتماعي أثناء وضع الرسوم، حيث تم ربطها بشريحة استهلاك الكهرباء .

ويتوقع أن تسهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة في محافظة القليوبية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآليات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود التوعية والتثقيف .

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