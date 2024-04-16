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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رابط تحميل نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج البوكليت التجريبي للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024م.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إعداد البوكليت من قبل نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، للطلاب وأولياء الأمور، روابط تحميل نماذج البوكليت التجريبي للثانوية الأزهرية، لجميع المواد على النحو التالي:

رابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد العربية) من هنا

رابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد الشرعية) من هنا

رابط تحميل البوكليت التجريبي (المواد الثقافية) من هنا

وضوح أسئلة البوكليت

بدوره عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وواضعي أسئلة "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في ديوان قطاع المعاهد الأزهرية، آليات وضع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لضمان تقييم حقيقي لطلاب الأزهر الشريف.

وأكد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بما في ذلك وضوح الأسئلة ودقتها وشمولها للمناهج الدراسية.

وشدد على أهمية مراعاة الوزن النسبي لكل سؤال، مع التأكيد على أن يكون هدف واضع الامتحان هو تقييم قدرات الطلاب الحقيقية دون إفراط أو تفريط.

وأثنى وكيل الأزهر على الجهود المبذولة من قبل واضعي أسئلة "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكداً على ثقته في كفاءتهم وحرصهم على إعداد امتحانات عادلة ودقيقة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع المعاهد الأزهرية على جهودهم المخلصة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية الأزهرية.

 

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