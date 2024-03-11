تكريم أوائل الطلبة للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي.

كما تم تكريم معهد فتيات السيوف القسم الأدبي لحصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، شارك أيمن جاويش، في حفل تكريم الأستاذة بدرية علي، شيخة معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي؛ وذلك لبلوغها سن التقاعد «المعاش».

وحرص وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية على تقديم أطيب التهاني بالأصالة عن نفسه، ونيابةً عن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق، مشيدًا بجهود الأستاذة بدرية علي، ودورها في تربية وتوجيه الطالبات، وصفاتها الحميدة وأخلاقها النبيلة التي جعلتها قدوة حسنة للجميع.

وشهد الحفل، عدد من الموجهين والعاملين بالمعهد والطالبات، في حضور الأستاذ سعيد مطاوع، مدير إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، والذين عبروا بمزيد من كلمات الشكر والتقدير لجهود الأستاذة بدرية علي، وتفانيها في خدمة المعهد وطالباته على مدار سنوات طويلة.

وفي نهاية الحفل، قدمت إدارة المعهد هدايا رمزية للأستاذة بدرية تعبيرًا عن حبّهن وتقديرهن لها، كما تم التقاط الصور التذكارية معها تخليدًا لهذه المناسبة.