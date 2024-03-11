عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أوائل الطلبة للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

تكريم أوائل الطلبة
تكريم أوائل الطلبة للشهادة الثانوية بالإسكندرية

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي.

كما تم تكريم معهد فتيات السيوف القسم الأدبي لحصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، شارك أيمن جاويش، في حفل تكريم الأستاذة بدرية علي، شيخة معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي؛ وذلك لبلوغها سن التقاعد «المعاش».

الأول ببطولة الجمهورية.. تكريم فريق اللياقة البدنية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وحرص وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية على تقديم أطيب التهاني بالأصالة عن نفسه، ونيابةً عن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق، مشيدًا بجهود الأستاذة بدرية علي، ودورها في تربية وتوجيه الطالبات، وصفاتها الحميدة وأخلاقها النبيلة التي جعلتها قدوة حسنة للجميع.

وشهد الحفل، عدد من الموجهين والعاملين بالمعهد والطالبات، في حضور الأستاذ سعيد مطاوع، مدير إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، والذين عبروا بمزيد من كلمات الشكر والتقدير لجهود الأستاذة بدرية علي، وتفانيها في خدمة المعهد وطالباته على مدار سنوات طويلة.

وفي نهاية الحفل، قدمت إدارة المعهد هدايا رمزية للأستاذة بدرية تعبيرًا عن حبّهن وتقديرهن لها، كما تم التقاط الصور التذكارية معها تخليدًا لهذه المناسبة.

الاسكندرية الإدارة المركزية الإسكندرية الأزهرية الثانوية الازهرية القسمين العلمي والأدبي المركز التاسع المركز الأول اللياقة البدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان وهل تجب على الرجل فقط؟..الإفتاء تحسم

ترشيحاتنا

رونالدو يزين تشكيلة النصر لمواجهة العين في أبطال أسيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ تل قيادي في الجناح العسكري لحماس بغزة

إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"

جيش الاحتلال يق.تل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية إرهابية

هل تاركها يأثم؟.. اعرف الحكم الشرعي لـ صلاة التراويح خلال شهر رمضان

بشرى لأصحابها.. البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك.. التفاصيل والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جري الوحوش الحلقة 1 .. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقتل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ