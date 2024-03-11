الأول ببطولة الجمهورية.. تكريم فريق اللياقة البدنية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فريق اللياقة البدنية لمنطقة الإسكندرية؛ وذلك لحصوله على المركز الأول (المستوى الثاني) في بطولة الجمهورية لهذا العام، في حضور القائمين على تنظيم البطولة بالإسكندرية.

هنأ الدكتور "أبو خزيمة"، الفريق الفائز على جهوده وإصراره، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم البدنية والنفسية.

أشاد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بدور المعاهد المشاركة في تنظيم البطولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب.

كما تمت متابعة بطولة كرة القدم للمرحلة الابتدائية، وهي آخر البطولات المقرر إقامتها لهذا العام؛ وقد حصل فريق معهد برج العرب العادي على المركز الأول، وحصل فريق ملحقة عبد الحليم محمود على المركز الثاني.