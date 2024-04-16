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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للتأكيد على وضوحها.. قيادات الأزهر تجتمع مع واضعي أسئلة "البوكليت" للشهادة الثانوية

قيادات الأزهر
قيادات الأزهر

عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، اجتماعًا مع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وواضعي أسئلة "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في ديوان قطاع المعاهد الأزهرية، آليات وضع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لضمان تقييم حقيقي لطلاب الأزهر الشريف.

وأكد وكيل الأزهر، على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بما في ذلك وضوح الأسئلة ودقتها وشمولها للمناهج الدراسية.

وشدد على أهمية مراعاة الوزن النسبي لكل سؤال، مع التأكيد على أن يكون هدف واضع الامتحان هو تقييم قدرات الطلاب الحقيقية دون إفراط أو تفريط.

وأثنى وكيل الأزهر على الجهود المبذولة من قبل واضعي أسئلة "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكداً على ثقته في كفاءتهم وحرصهم على إعداد امتحانات عادلة ودقيقة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع المعاهد الأزهرية على جهودهم المخلصة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية الأزهرية.

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