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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين المتغيبين عن العمل بمراكز الشباب بالقليوبية للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية   بمتابعة ميدانية مفاجأة لمراكز الشباب على مستوى الإدارات حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمترددين.
وشملت المتابعة 29 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة  لمتابعة  التزام المراكز بكافة التعليمات الادارية الواردة من الوزارة وانتظام العمل داخل المركز .
كما تبينت المتابعة من غياب عدد من العاملين بمركزي شباب منشأة الأهالي بالقناطر الخيرية والأنشطة الكبرى بكفر شكر و قد امر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 
وتعمل المتابعة على  مراجعة العضويات بالمركز ،  واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب ، كما يتم التنبيه علي صيانة مرافق المراكز بشكل دوري والعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء أنوار الملاعب في حال عدم وجود أنشطه وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية.
الجدير بالذكر أن المتابعات الميدانية تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة وفقا لسياسة الوزارة .

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