المستشفيات العامة فارغة والمرضى لا يجدون أطباء.. القصة الكاملة لإضراب الأطباء في كينيا| داوفع إنسانية لعمل غي إنساني

معظم الأسرة في جناح الولادة في مستشفى كيهارا من المستوى الرابع في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي فارغة، ثلاثة فقط مشغولون من بين أكثر من اثنتي عشرة، وذلك بحسب ما رصدته شبكة BBC البريطانية، وتقول إحدى الممرضات إن المستشفى لا يستقبل النساء اللاتي يحتجن إلى عملية قيصرية لأنه لا يوجد طبيب لإجراء العملية، فالأطباء هنا – وفي جميع أنحاء البلاد – مضربون عن العمل منذ حوالي شهر.

وبحسب الشبكة البريطانية، فإن جميع المستشفيات العامة شبه فارغة، وهناك صمت مقلق في الأماكن التي تمتلئ عادة بالأشخاص الذين يبحثون عن مجموعة من الخدمات الحيوية، فيما يضطر المرضى الآن إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصة الباهظة الثمن أو تأخير العلاج، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة والوفيات في بعض الأحيان.

تلك أسباب الإضراب .. والرئيس يفشل

ووفقا لما أعلنه منظمو الإضراب، فإن الأطباء في كينيا يضربون بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك الأجور والفشل في توظيف الأطباء المتدربين، الذين لا يمكنهم التأهل دون الحصول على وظيفة متدرب، ويدرك الأطباء المشاكل التي يسببها الإضراب، لكنهم يقولون إن التحرك الصناعي ضروري لمساعدة الجمهور في الحصول على رعاية صحية جيدة على المدى الطويل، لأن ظروف عملهم ونقص المعدات تعني أنهم لا يستطيعون علاج المرضى بشكل صحيح، وذلك كما يقول دافجي بهيمجي، الأمين العام لنقابة الأطباء بكينيا.

وأضف لبي بي سي: "في بعض الأحيان نكون هناك فقط للإشراف على الموت، إذ يفشل المرضى في الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية في كينيا"، ومن جانبه طلب الرئيس وليام روتو من الأطباء المضربين العودة إلى العمل والموافقة على العرض الذي قدمته الحكومة، قائلا إن البلاد يجب أن "تعيش وفقا لإمكانياتنا".

دوافع إنسانية لعمل غير إنساني

ويصف الكثيرون ما يحدث في كينيا، بأنه عمل غير إنساني ولكن له دوافع إنسانية، فكثيرون ممن اضطروا إلى الاعتماد على خدمات الصحة العامة متعاطفون لأنهم رأوا المشاكل بأنفسهم، لكن هذا التعاطف يخضع للاختبار، وقالت إحدى النساء لبي بي سي إن أخت زوجها، التي كانت في حالة مخاض وتحتاج إلى عملية جراحية، فقدت طفلها الذي لم يولد بعد بسبب الإضراب، وكانت المريضة قد سافرت من غرب كينيا، حيث لم تتمكن من الحصول على العلاج، إلى مستشفى الإحالة الرئيسي في نيروبي، ولكن تم رفضها، وتم نقلها في النهاية إلى مستشفى خاص، لكن الوقت كان قد فات لإنقاذ طفلها.

وتقول لوسي برايت مبوغوا، 26 عاماً، إن طفلها البالغ من العمر 10 أشهر موجود في مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي منذ يناير، ويتم علاج طفلها من حالة تتطلب عناية مستمرة ولكن لا يتوفر سوى عدد قليل من الأطباء، وهم يأتون الآن مرتين في الأسبوع بدلا من يوميا، وقالت لبي بي سي: "إنه أمر مؤلم عندما لا تكون هناك خدمة، فالطفل يعاني ولا توجد أدوية"، فيما تقول والدتها، آن، إنها غالبًا ما تقضي الليالي في مركز العيادات الخارجية حتى تكون متاحة لابنتها، ولتوفير تكاليف النقل.

لماذا لا يجلسون وينهون المعاناة؟

وتقول المزارعة، التي جاءت إلى نيروبي من منزلها الريفي على بعد 200 كيلومتر (125 ميلاً) بعد مرض حفيدها، إنها تحاول مساعدة ابنتها مالياً لكن الأمر صعب للغاية، وتتساءل، عن الأطباء المضربين والحكومة: "لماذا لا يجلسون ويتفقون"، مضيفة "نحن، الأسماك الصغيرة، نعاني حقًا" - وهو رأي ردده كثيرون، ويقول المسعفون إن الحكومة تراجعت عن اتفاق سابق.

ومن جانبه يقول قس في كيبيرا، أحد أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي، إنه كان يرى حوالي خمسة مرضى في الأسبوع، وأضاف: "أنت تعلم أنهم يحتاجون إلى رؤية الأطباء، ولكن إذا لم يكن هناك علاج، عليك أن تصلي حتى يتوقفوا عن التفكير في أفكار أخرى أو يفقدوا الأمل".

فشل المفاوضات

ومن جانبه يقول بيترسون واتشيرا، رئيس الاتحاد الكيني للمسؤولين السريريين: "إن الحكومة لن تقدم أي شيء دون قتال"، فيما تقول الحكومة إنها تدفع متأخرات الرواتب للأطباء وعرضت تعيين أطباء متدربين، وقد جاء العرض بعد مفاوضات، بما في ذلك محادثات بتكليف من المحكمة شارك فيها ممثلون عن مختلف الإدارات الحكومية، ولكن الأطباء رفضوا ذلك، قائلين إن الأجر المقدم للمتدربين يمثل تخفيضًا كبيرًا للمبلغ الذي تم الاتفاق عليه في صفقة عام 2017.

وحددت الحكومة الرقم الجديد بـ 540 دولارًا (430 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا، لكن النقابة تقول إنه تم الاتفاق على 1600 دولار للأجور والعلاوات في الصفقة، ولم تتمكن السلطات من توظيف جميع الأطباء المتدربين لأنها تقول إنه لا يوجد ما يكفي من المال لدفع رواتب جميع المتدربين المحتملين، وقد ترك هذا الكثير من الشعور بالمرارة وغير مرغوب فيه.

وقال ميتشيني مايك، وهو طبيب خريج ينتظر تعيينه، لبي بي سي في بداية الإضراب إن الحكومة "لا تعطي الأولوية لك وللمهارات التي تمتلكها"، فيما تقول شيرلي أوجالو، وهي جراحة أسنان تنتظر أيضًا أن يتم تعيينها، إن التخرج كان لحظة جميلة جدًا "لكنني الآن أقاتل"، وأضافت: "ترى زملائك - الأشخاص الذين شاركوا في دورات أخرى – يزدهرون، وقد أنشأ البعض أسرا، إنه أمر محبط، ويسبب لك الكثير من الإحباط".

تهديدات للأطباء

وبدأت السلطات في اتخاذ موقف أكثر تشددا، فقد هدد بعض الحكام الذين يرأسون حكومات المقاطعات، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الوظائف الصحية، بإقالة الأطباء، وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس المحافظين، موثومي نجوكي، إن بعض مطالب الأطباء "غير معقولة" و"يصعب تنفيذها"، بينما أعلن أحد المستشفيات العامة في نيروبي الأسبوع الماضي أنه قام بتسريح أكثر من 100 طبيب شارك في الإضراب، ولكن حتى الآن تعهد العاملون في مجال الصحة بالبقاء في أماكنهم، فيما اتهم بهيمجي الحكومة بأنها "غير مهتمة بالخدمات التي نقدمها، وإلا إذا كانت لديهم مخاوف فسوف يجلسون ويناقشون" هذه القضايا.

وكانت الشخصيات الدينية وزعماء المعارضة من بين الذين دعوا الحكومة إلى إعادة فتح المفاوضات مع الأطباء وإعادة تشغيل المستشفيات، ولكن هذا قد يستمر لعدة أشهر، حيث استمر التوقف في عام 2017 حوالي 100 يوم، ولكن السيدة مبوغوا، التي لديها طفل مريض عمره 10 أشهر، تأمل أن ينتهي الإضراب قريبا، وتقول: "نريد أن يعود الأطباء، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى".