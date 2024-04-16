في لقائه بوزير الصحة التونسي..رئيس هيئة الدواء: نحرص على تعزيز التعاون بمجال الأدوية والأمصال

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور علي المرابط، وزير الصحة التونسي، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، والدكتور عبد الرزاق الهذيلي، مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية، وذلك على هامش مشاركته بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا NA-MRH، والمقام بدولة تونس في الفترة من ١٦-١٨ من أبريل الجاري.

تمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وبحث الجانبان إمكانية إقامة شراكات إستراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب التونسي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، إلي جانب مناقشة مستجدات برنامج المواءمة التنظيمية لدول شمال إفريقيا، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على حجم التبادل التجاري، والمساعدة علي سد الفجوات في السوق الدوائية المحلية، ويعزز أيضاً من تمثيل الإقليم في وكالة الأدوية الإفريقية، ما يزيد فعالية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به دول شمال إفريقيا في تطوير السياسات والتشريعات الدوائية على المستوى القاري.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لمد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الشقيقة في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.