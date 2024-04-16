تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.ـتل شخص بالقليوبية لجلسة 11 يونيو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، تأجيل محاكمة شخصين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17492 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1327 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما في يوم 8/2/2022، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن، بأنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز صلاح أبيض - مطواة - دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

أكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه على إثر خلف مالي سابق بين المتهمان والمجني عليه استدرجوه خارج المنزل وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة.