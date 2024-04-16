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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الأولى..

5 طلاب بحقوق عين شمس يحصلون على منحة إيفل لدراسة الماجستير بفرنسا

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

 حصل خمسة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس في سابقة هي الأولى من نوعها على منحة إيفل “ Bourse" Eiffel، لدراسة الماجستير بفرنسا، وهي منحة تقدمها الحكومة الفرنسية لتمكين مؤسسات التعليم العالي الفرنسية من جذب أفضل الطلاب الأجانب للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،  الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

وتعد منحة إيفل من أفضل المنح التي تقدمها دولة فرنسا، حيث إنها منحة تنافسية ممولة بالكامل، يتقدم لها الطلاب من جميع أنحاء العالم لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في جميع التخصصات الأكاديمية، وحصول خمسة من طلاب الشعبة الفرنسية  عليها يعكس قدرة طلاب الكلية العلمية على المنافسة على المستوى العالمي.

 

 و قام الدكتور محمد صافي عميد الكلية و وكلاء الكلية بتقديم خالص التهنئة  للطلاب والى إدارة الشعبة الفرنسية بالكلية بالحصول على المنحة متمنية لهم دوام التوفيق والسداد، كما تقدم العميد بالشكر  للأستاذة الدكتورة نورا عيسى مديرة الشعبة الفرنسية بالكلية، والدكتورة شاهيناز عتلم مساعدة المديرة، والمدرس المساعد ندى الجمل على الدعم المميز المقدم للطلاب والذى نتج عنه حصول هذا العدد منهم للمرة الأولى في تاريخ الشعبة على منحة إيفل.

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